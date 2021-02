Rafael Nadal semble frus­tré. En plus de s’être blo­qué le dos cette semaine et de ne pas avoir pu par­ti­ci­per à l’ATP Cup avec l’Espagne, le numé­ro 2 mon­dial a eu la mau­vaise sur­prise de décou­vrir que les courts étaient par­ti­cu­liè­re­ment rapides cette année. Des condi­tions qui ne favo­risent évi­de­ment pas son style de jeu comme il l’a confié à Europsort.es.

« C’est l’Open d’Australie le plus rapide que j’ai jamais joué dans ma car­rière. Aucun doute à ce sujet. Je n’ai jamais joué dans des condi­tions aus­si rapides ici. Personnellement, je ne déteste pas mais ça va être dif­fi­cile. J’ai besoin d’être à 100%. Si je suis capable de bien ser­vir, ce qui est une arme que je pense avoir amé­lio­rée ces der­nières années, et que je joue de manière agres­sive, ce sont des condi­tions que je ne déteste pas tant que ça. La ques­tion est que pour concou­rir dans ces condi­tions, il faut être capable de bien ser­vir, car brea­ker sera une tâche dif­fi­cile. Nous ver­rons ce que l’a­ve­nir nous réserve, mais oui, les condi­tions sont vrai­ment rapides. Les plus rapides que j’ai jamais connues dans ce tour­noi », a détaillé un Rafael Nadal visi­ble­ment per­tur­bé par cette don­née très importante.