En confé­rence de presse, loin de se lamenter, Rafael Nadal était surtout atteint menta­le­ment car il ne s’at­ten­dait pas à cette bles­sure au niveau de la hanche.

« Vous pouvez imaginer. Ce n’était pas le bon moment pour subir cette bles­sure. C’est frus­trant et diffi­cile à accepter. Parfois, on se lasse de tant de bles­sures. C’est un moment dur, diffi­cile, et il faut l’ac­cepter. J’espère que ce n’est rien de grave ou quelque chose qui me mettrait hors des courts pour un long moment, car ce serait un moment compliqué à revivre à cause du travail et du temps qu’il faut pour se remettre. Je ne peux pas dire que je ne suis pas menta­le­ment détruit. Je suis déjà passé par là plusieurs fois et ce n’est pas facile »