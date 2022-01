L’affaire Novak Djokovic semble passionner Rafael Nadal, qui déve­loppe de longues réponses à chaque qu’il est inter­rogé sur le sujet. Au micro de la radio espa­gnole Onda Cero, le Majorquin a encore une fois exprimé à quel point sa posi­tion était loin­taine de celle de Nole au sujet de la vacci­na­tion, même s’il espère le croiser le plus souvent possible sur le circuit cette année.

« J’ai toujours dit que je respec­tais l’opi­nion de tout le monde. L’opinion que Djokovic a sur les vaccins et celle que j’ai sont très loin. Il y a des chiffres. qui disent que beau­coup de gens sont morts avec la pandémie. C’est vrai que le vaccin est arrivé beau­coup plus vite que prévu, et je comprends qu’il y ait des gens qui ont des doutes. Nous ne le savons toujours pas à 100 %. Ce que nous faisons Je sais très bien après tant de mois quels sont les effets que le virus a sur les gens. Si nous n’avions pas été vaccinés, le nombre de morts aurait été beau­coup plus élevé. J’essaie de suivre les gens qui sont préparés sur cette ques­tion. Je souhaite que Djokovic soit dans le maximum de tour­nois possibles parce que j’aime voir les meilleurs et Nole en fait partie », a assuré Rafa qui prépare son 3e tour de ce vendredi contre Karen Khachanov.