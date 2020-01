A l’instar de Roger Federer, Rafael Nadal a été interrogé en conférence de presse sur la polémique liée à la qualité de l’air à Melbourne en raison des incendies qui ravagent le pays. L’Espagnol s’est montré pragmatique : « Quand le problème est arrivé au début des qualifications, en tant que joueur, la seule chose que je pouvais faire était d’aller au bureau du directeur du tournoi pour demander ce qu’il se passait. J’ai reçu, pour ma part, une réponse qui m’a convaincu. Ils m’ont dit qu’ils avaient des spécialistes qui analysaient et surveillaient la qualité de l’air toutes les quatre minutes. Ils ont des paramètres et au-dessus de 200, on ne jouera pas. La règle olympique est fixée au-dessus de 300. J’ai été convaincu, je suis ici pour jouer et j’espère que la situation en se dégradera pas. La seule chose à faire est d’écouter les personnes spécialistes. Si les spécialistes et médecins disent qu’il n’y a pas de problème, alors pourquoi ne jouerions-nous pas ? S’ils nous disent qu’il y a un problème, alors on ne jouera pas. »