Lors du media day avant son dange­reux 1er tour à l’Open d’Australie face au Britannique Jack Draper (40e), Rafael Nadal n’a pas trop voulu s’épancher sur son incroyable sacre à Melbourne l’an dernier même s’il en garde évidem­ment un souvenir magnifique.

« L’amour des gens, ce qu’on a vécu ensemble sur la Rod Laver Arena l’année dernière restera gravé dans ma mémoire et dans mon coeur pour toujours. Mais, le sport ça va vite. Ce qu’il s’est passé l’année dernière, c’est du passé et c’est déjà derrière nous. Dans le tennis en parti­cu­lier, les gens se souviennent des victoires à la fin. Ils vont se rappeler que j’ai gagné vingt‐deux titres du Grand Chelem et pas que j’en ai perdu cinquante autres (rires) ! Ce qu’il s’est passé l’année dernière restera l’une des plus incroyables et inou­bliables victoires de ma carrière, sans aucun doute. »