On y est ! Après la fin du troi­sième tour ce samedi, place désor­mais à la première partie des huitièmes de finale ce dimanche avec deux Français et de très, très balles affiches.

Qualifié sans concéder un seul set depuis le début du tournoi, Gael Monfils va s’at­ta­quer à Miomir Kecmanovic, qui semble en mission pour venger son compa­triote Novak Djokovic qu’il aurait du norma­le­ment affronter au premier tour. Les deux joueurs se sont affrontés à une seule reprise, à Paris‐Bercy en novembre dernier, et le Tricolore avait eu ben du mal à se défaire du Serbe après trois sets et 2h10 de jeu. Méfiance donc.

Pour Adrian Mannarino, la tâche s’an­nonce beau­coup plus complexe face à une légende du jeu, un certain Rafael Nadal. En deux confron­ta­tions face au Majorquin, Manna n’a jamais remporté le moindre set mais son jeu à plat et ses balles sans vie pour­raient bien embêter l’homme aux 20 Grands Chelems.

En plus des joueurs fran­çais, deux superbes affiches seront égale­ment au programme dans le tableau masculin : Pablo Carreno Busta face à Matteo Berrettini et Alexander contre Denis Shapovalov.

Chez les dames, quatre matchs très inté­res­sants et plutôt équi­li­brés sont prévus dont celui de la numéro une mondiale et locale, Ashleigh Barty, qui défiera la tombeuse de Naomi Osaka, la jeune améri­caine Amanda Anisimova.

Retrouvez le programme complet de la journée de dimanche ci‐dessous :

À partir de 1h, heure française