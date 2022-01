Après sa victoire contre Adrian Mannarino, Rafael Nadal s’est dit impres­sionné par le niveau du Français dans le premier set ainsi que dans le tie‐break le plus long de sa carrière. Le style de jeu atypique de Manna’ dérange de nombreux joueurs sur le circuit, Rafa y compris pendant un set de près d’une heure et demie.

« Il a une qualité, c’est qu’il vous met mal à l’aise acec son jeu. Aujourd’hui, il sentait la balle de manière incroyable. Normalement, les balles hautes liftées le dérangent, mais aujourd’hui ce n’était pas le cas. Il rendait tout et ne me lais­sait pas respirer. Tout se passait rapi­de­ment et il servait bien aussi. J’ai réussi à ralentir le jeu avec mon revers coupé, ce qui m’a beau­coup aidé, et après le premier set, j’ai bien servi et je suis allé cher­cher le match », a analysé le Majorquin à la fin du match dans des propos rapportés par Punto de Break.