Cette finale de légende entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev a été la meilleure pub possible pour les matchs en trois gagnants, que certains voudraient faire disparaître.

Lorsque le tennis est diffusé en clair, les audiences ne déçoivent jamais, au contraire. Et les amateurs de tennis sont même de plus en plus à s’abonner aux chaînes payantes pour le suivre.

Eurosport a battu des records pendant ce match en France et en Espagne.

385 000 spec­ta­teurs avec un pic à 718 000 télé­spec­ta­teurs étaient posés devant leur écran dans l’Hexagone.

Et de l’autre côté des Pyrénées, près d’un million de télé­spec­ta­teurs ont assisté à l’ex­ploit de leur héros, Rafael Nadal, pour 15,5% de part d’audience.

Un grand succès.