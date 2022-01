Alors qu’il affron­tera ce vendredi (à partir du 4h30, heure fran­çaise) Matteo Berrettini pour une 29e finale en Grand Chelem depuis le début de sa carrière, Rafael Nadal est une de fois plus revenu sur sa riva­lité avec les deux autres montres du circuit que sont Roger Federer et Novak Djokovic.

« Pour moi, le fait que nous sommes à égalité à 20, c’est juste que la seule chose qui dit que nous parta­geons une incroyable histoire de notre sport. Et c’est pour moi c’est un réel honneur d’en faire partie, sans aucun sans aucun doute. Et je n’es­père rien. Je continue simple­ment à avancer. Je prends juste du plaisir à jouer au tennis, comme je l’ai dit des centaines de fois. Mais honnê­te­ment, et du fond de mon cœur, si je continue à jouer, c’est juste parce que j’aime ce sport profon­dé­ment. Je suis dans dans une posi­tion où je suis en demi‐finale de l’Open d’Australie, donc c’est génial pour moi. En termes de ce qui peut se passer dans le futur, honnê­te­ment, je m’en fiche un peu (sourire). Mon bonheur ne dépend pas du fait d’avoir plus de Grand Chelem que Federer et Djokovic ou s’ils en auront plus que moi. »