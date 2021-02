Vainqueur en trois sets sans for­cer de Fabio Fognini, Rafael Nadal va mieux. Il a d’ailleurs confir­mé cette infor­ma­tion en confé­rence de presse : « Je pense que j’ai eu une pré­pa­ra­tion incroyable pour le tour­noi. Je me suis très bien entraî­né chez moi à Majorque et la pre­mière semaine à Adélaïde avait été fan­tas­tique… et puis mon dos m’a « lâché », cela m’a for­cé­ment stop­pé dans mon élan. Mais l’es­sen­tiel est que j’ai pu gagner les quatre matches ici. Maintenant c’est logique de me retrou­ver face à un adver­saire très coriace. J’ai besoin de jouer de mon mieux, et ce sera inté­res­sant de voir si je suis capable de le faire. J’espère vrai­ment que le match d’au­jourd’­hui aide­ra et que les entraî­ne­ments de demain aide­ront aus­si. Il reste que suis ravi de jouer ce match de quart de finale. Si nous com­pa­rons mon état de forme d’il y a cinq jours et com­ment je suis aujourd’­hui, c’est très dif­fé­rent, mon enthou­siasme est com­plè­te­ment dif­fé­rent aussi »