En conférence de presse, Rafael Nadal n’a pas polémiqué sur l’avertissement qu’il a reçu au début du deuxième set : « C’était un avertissement pour dépassement de temps, il n’y a rien à ajouter.«

Le Majorquin a ensuite été interrogé pour savoir s’il était finalement frustré : « Non, je n’étais pas frustré. Je n’avais pas une attitude négative. J’ai perdu deux tie-breaks et c’est assez difficile, surtout après plus de deux heures de jeu et face à un adversaire qui ne craquera pas physiquement. »