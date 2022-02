Suite de l’in­ter­view de Rafael Nadal dans L’Équipe après son 21e titre du Grand Chelem décroché à l’Open d’Australie. Cette fois, le cham­pion espa­gnol revient sur l’im­por­tance qu’on accorde au Big 3. Et selon Rafa, aucun joueur n’est plus impor­tant que le sport lui‐même.

« Ce sera comme ça a toujours été : le tennis conti­nuera. Il n’est pas un seul joueur qui soit plus impor­tant que son sport. Ni Federer, ni Djokovic, ni moi, mais aussi ni Borg, ni McEnroe, ni personne. Chaque année, il y a quatre cham­pions de Grand Chelem, neuf de Masters 1000. Ça conti­nuera toujours ainsi. Bien sûr on vit une époque très spéciale, ce dont on se rend compte aisé­ment en analy­sant nos statis­tiques à tous les trois, tant sur le plan de la régu­la­rité que sur celui de la longé­vité, mais je suis persuadé que le tennis sera entre de bonnes mains, même après nous. Il y aura bien d’autres cham­pions, ne vous inquiétez pas. »