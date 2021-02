En confé­rence de presse après sa vic­toire face à Laslo Djere, Rafael Nadal a été inter­ro­gé sur sa manière de vivre cette période de pan­dé­mie mon­diale. L’occasion pour le numé­ro 2 mon­dial de cas­ser les cli­chés autour de sa personnalité…

« Les gens pensent que je suis un gars très rou­ti­nier parce que je suis très métho­dique sur le court. Mais en dehors du court, je suis tota­le­ment le contraire. Non, je ne suis pas un gars très orga­ni­sé. Honnêtement, je suis à la mai­son, je ne peux pas faire beau­coup de choses loin de la mai­son. Je reste avec ma famille. La situa­tion est telle qu’elle est aujourd’­hui, donc pas de fêtes depuis un an déjà, pas de grands dîners ou déjeu­ners avec beau­coup de monde. Oui, nous vivons dans un monde un peu plus triste, mais nous devons être capables de nous adap­ter à cette situa­tion et de faire les choses de la meilleure façon pos­sible. Par exemple, ici, ils sont dans une situa­tion dif­fé­rente. Ils sont capables de res­ter ensemble. Ils peuvent sor­tir et de s’a­mu­ser, être nom­breux dans un seul endroit, donc c’est une his­toire dif­fé­rente de celle à laquelle nous sommes confron­tés. Nous rêvons tous de reve­nir à cette situa­tion », a décla­ré l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.