Alors que Carlos Alcaraz a, pour l’instant, calmé les rumeurs autour d’un éven­tuel succes­seur à Juan Carlos Ferrero en encen­sant son coach actuel Samuel López, Boris Becker a relancé le débat. Et pour la légende alle­mande, le nom idéal serait davan­tage Rafael Nadal que Roger Federer.

« La pres­sion est sur Carlos, comme je l’ai dit. Ferrero est un très grand entraî­neur. Leur alliance était excel­lente. Je ne pense pas que nous verrons de diffé­rence à Melbourne, il veut montrer qu’il peut gagner sans Ferrero. Mais en mars ou avril, je ne serais pas surpris qu’il ait un super entraî­neur à ses côtés. Le rêve pour tout le monde serait Nadal, je m’in­clus dans ce scénario. Ferrero sait comment gagner en tant qu’en­traî­neur et joueur, et cela ne doit être sous‐estimé par personne », a déclaré la légende alle­mande lors d’une inter­view accordée au média AS.