Alors que Carlos Alcaraz a, pour l’instant, calmé les rumeurs autour d’un éventuel successeur à Juan Carlos Ferrero en encensant son coach actuel Samuel López, Boris Becker a relancé le débat. Et pour la légende allemande, le nom idéal serait davantage Rafael Nadal que Roger Federer.
« La pression est sur Carlos, comme je l’ai dit. Ferrero est un très grand entraîneur. Leur alliance était excellente. Je ne pense pas que nous verrons de différence à Melbourne, il veut montrer qu’il peut gagner sans Ferrero. Mais en mars ou avril, je ne serais pas surpris qu’il ait un super entraîneur à ses côtés. Le rêve pour tout le monde serait Nadal, je m’inclus dans ce scénario. Ferrero sait comment gagner en tant qu’entraîneur et joueur, et cela ne doit être sous‐estimé par personne », a déclaré la légende allemande lors d’une interview accordée au média AS.
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 17:44