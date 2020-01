Lors de sa conférence de presse, Rafael Nadal a été interrogé sur Nick Kyrgios, son adversaire pour les huitièmes de finale. C’est un secret pour personne, l’Espagnol n’apprécie pas vraiment l’Australien et il s’est montré courtois au moment de l’évoquer : « Je ne le connais pas personnellement pour avoir une opinion assez claire le concernant. Quand il fait des trucs qui à mon avis ne sont pas bons, je n’aime pas. Quand il joue son meilleur tennis et qu’il se passionne pour ce jeu, c’est un joueur positif pour le circuit. Je veux que notre circuit soit grand et fort, donc les joueurs qui le permettent sont importants. Et quand il prêt à le faire, il fait partie de ces gars. »