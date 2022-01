Les super­la­tifs nous manquent pour décrire ce que vient de réaliser Rafael Nadal ce dimanche 30 janvier en finale de l’Open d’Australie face à Daniil Medvedev. Mené deux sets à rien, le Majorquin a trouvé les ressources pour revenir et s’im­poser dans une finale qui restera à jamais dans la grande Histoire de ce sport.

Au micro d’Eurosport quelques minutes après ce succès, Rafa est revenu sur le moment où il a vu le Russe revenir à sa hauteur, à 5–5, alors qu’il servait pour le titre et qu’il menait 30–0.

« Après les 2 premiers sets c’était presque impos­sible mais je ne me serais jamais pardonné si je n’avais pas essayé. Quand il m’a breaké à 5–4, j’ai pensé : putain ! C’est reparti, comme en 2012 et 2017. Mais j’ai dû me battre : il aurait pu gagner, mais je ne pouvais pas abandonner. »