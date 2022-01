Sans vouloir se cher­cher des excuses, Rafael Nadal a vécu un match diffi­cile notam­ment parce qu’il était diminué physi­que­ment : « Cela semblait impos­sible, car lorsque je bougeais, le creux de mon estomac se fermait. Nous tous qui prati­quons des sports dans des condi­tions extrêmes savons que quand nous avons un coup de chaleur et il est diffi­cile de sortir vain­queur de cette situa­tion. Le match était long mais je gagnais deux sets à zéro. J’ai essayé de m’ac­cro­cher à mon service. Au niveau tactique, je ne pouvais rien faire. En ce qui me concerne, j’ai joué aussi intel­li­gem­ment que possible. Mentalement, je pense que j’ai réussi à appré­cier à chaque instant l’op­por­tu­nité que j’avais de me quali­fier pour une demi‐finale en Australie »