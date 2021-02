Face à un Cameron Norrie accro­cheur, Rafael Nadal a signé une vic­toire solide (7–5 6–2 7–5) en 2h15 de jeu.

Pourtant, Norrie n’a pas faci­li­té la tache du Majorcain en début de match avec un break rapi­de­ment obte­nu à 2–2 dans le pre­mier set. Mais l’Espagnol n’a pas tar­dé à réagir et a immé­dia­te­ment débrea­ké pour ensuite faire la course en tête dans cette pre­mière manche… et prendre le ser­vice de son adver­saire au meilleur moment : à 6–5. Un set accro­ché, rem­por­té en 49 minutes par Nadal.

La deuxième manche n’a pas été aus­si dis­pu­tée. Les deux balles de break sau­vées par le Britannique à 2–2 n’étaient que par­tie remise. En effet, quelques minutes plus tard, Nadal a réa­li­sé un jeu blanc sur le ser­vice de son adver­saire pour mener 4–2 avant d’enchaîner deux jeux consé­cu­tifs et ain­si ter­mi­ner le set sur le score de 6–2 en 32 minutes. L’Espagnol n’a lais­sé que très peu de points sur son ser­vice à son adver­saire lors de ce deuxième set à sens unique.

Alors qu’on le pen­sait atteint phy­si­que­ment et men­ta­le­ment, le Britannique a fina­le­ment tenu tête au numé­ro 2 mon­dial dans un set accro­ché jus­qu’au bout. Mais encore une fois, Nadal a réus­si à prendre le ser­vice de son adver­saire au meilleur des moments. L’Espagnol a conclu sur sa pre­mière balle de match (7–5) et rejoint Fognini en hui­tièmes de finale.