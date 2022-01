Attaqué par Denis Shapovalov en confé­rence de presse, Rafael Nadal a répondu quelques minutes plus tard. Le Majorquin a assuré ne pas se sentir avan­tagé par les arbitres. Il est persuadé de respecter les délais impartis entre les points ou pendant les pauses toilettes.

« Je pense qu’il a tort. Il est logique qu’a­près un tel match, chacun ait ses frus­tra­tions. Je l’aime beau­coup, c’est un bon gars avec beau­coup de talent pour gagner plusieurs Grands Chelems. Mais je ne vais pas entrer dans une quel­conque contro­verse avec lui. Il est jeune et nous faisons tous des erreurs à cet âge. Lorsque vous terminez un match avec ces senti­ments, nous pouvons tous nous sentir frus­trés. Au fil des heures, il se rendra compte qu’il a fait une erreur. Les règles sont les mêmes pour tous sur le terrain. Il y a un super­vi­seur et un arbitre de chaise qui appliquent les règles. Les arbitres de chaise ne peuvent pas faire d’er­reur car il y a un chro­no­mètre. Quand je me chan­geais, parce que j’étais trempé, ils m’ap­pe­laient quand il restait 2 ou 1 minute. Ils ont mis la minu­terie pour moi comme tout le monde. Je ne pense pas que nous devions accorder beau­coup d’im­por­tance à ce qu’il a dit. Je ne le prends pas en compte », a déclaré Rafael Nadal, calme, qui pardonne donc au Canadien.