De passage en confé­rence de presse après sa victoire très convain­cante face à Karen Khachanov, ce vendredi au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Rafael Nadal n’a pas caché sa satis­fac­tion d’avoir réalisé sa meilleure perfor­mance depuis son retour sur le courts.

« Aujourd’hui, j’ai sans aucun doute joué mon meilleur match depuis mon retour. C’est une chose très posi­tive et spéciale pour moi. J’ai joué en session de nuit avec un grand public contre un très bon adver­saire, face à qui j’ai pu élevé mon niveau de jeu. Pour gagner contre un grand adver­saire comme lui, je devais bien jouer et je pense c’est ce que je j’ai fait. j’ai pu analyser les choses de la bonne manière. J’ai pris les bonnes déci­sions. La qualité des coups, ma posi­tion sur le court et mes mouve­ments, je pense, ont été d’un très haut niveau. »