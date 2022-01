Les quarts de finale de cet open d’Australie, malgré l’ab­sence de Novak Djokovic, sont allé­chantes. Des oppo­si­tions de styles, des stars, des surprises mais aussi des vrais caractères.

De plus, il y a un quart 100% gaucher, ce qui est plutôt rare. D’ailleurs, on se souvient forcé­ment de leur duel à Rome la saison dernière où Denis était passé tout près de la victoire en prati­quant un tennis offensif et créatif.

Après sa démons­tra­tion face à Zverev, Denis ne sera pas impres­sionné par son adver­saire. Bien au contraire, cela risque de le motiver encore davantage.

En face, Rafa qui est monté en puis­sance devra gommer certaines imper­fec­tions aper­çues face à Khachanov pour riva­liser avec le Canadien.

Il reste que le tennis rapide qu’ins­tal­le­ront ces deux cham­pions risque forcé­ment d’at­teindre un très haut niveau d’in­ten­sité. Le match pop corn par excel­lence surtout si Denis est dans un grand jour.

Pour Rafa le doute n’est pas permis, il sera à « fond ».

Après sa bles­sure, l’Espagnol mesure plus que n’im­porte qui la chance de pouvoir se quali­fier pour une demi‐finale en Australie.