Après Roger Federer la semaine précédant l’Open d’Australie, c’est Rafael Nadal qui a fait son retour à Melbourne, où il assistera notamment à la finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.
De passage en conférence de presse ce samedi, le Majorquin a exprimé sa préférence pour le duel de dimanche, commenté l’exceptionnelle performance de Novak Djokovic, tombeur en cinq sets de Jannik Sinner en demies et estimé que son compatriote n’avait pas besoin de ses conseils.
« Je ne pense pas qu’il (Carlos Alcaraz) ait besoin de conseils, pour être honnête. C’est tout. Il a une équipe formidable à ses côtés. De grands professionnels. Lui d’abord, puis le reste de l’équipe, savent très bien comment ils doivent procéder, car au final, il est important de connaître chaque joueur. Chaque joueur travaille différemment. Chaque joueur a des besoins différents, et je suis sûr qu’ils ont travaillé de manière efficace pour être prêts ce dimanche. »
Publié le dimanche 1 février 2026 à 08:36