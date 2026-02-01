Après Roger Federer la semaine précé­dant l’Open d’Australie, c’est Rafael Nadal qui a fait son retour à Melbourne, où il assis­tera notam­ment à la finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

De passage en confé­rence de presse ce samedi, le Majorquin a exprimé sa préfé­rence pour le duel de dimanche, commenté l’exceptionnelle perfor­mance de Novak Djokovic, tombeur en cinq sets de Jannik Sinner en demies et estimé que son compa­triote n’avait pas besoin de ses conseils.

« Je ne pense pas qu’il (Carlos Alcaraz) ait besoin de conseils, pour être honnête. C’est tout. Il a une équipe formi­dable à ses côtés. De grands profes­sion­nels. Lui d’abord, puis le reste de l’équipe, savent très bien comment ils doivent procéder, car au final, il est impor­tant de connaître chaque joueur. Chaque joueur travaille diffé­rem­ment. Chaque joueur a des besoins diffé­rents, et je suis sûr qu’ils ont travaillé de manière effi­cace pour être prêts ce dimanche. »