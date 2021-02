Carlos Alcaraz a pu s’entraîner avec son idole Rafael Nadal pour la pre­mière fois en Australie en pré­pa­ra­tion du pre­mier Majeur de l’année. La pépite espa­gnole de 17 ans fait son entrée dans la com­pé­ti­tion demain face au Néerlandais Van De Zandschulp à 1h du matin, heure fran­çaise. Quant à lui, Rafael Nadal joue­ra contre le Serbe Djere aux alen­tours de 4h. À la veille de son match, le Majorquin se montre plu­tôt élo­gieux envers son com­pa­triote Alcaraz :

« Il est très jeune et a un bel ave­nir devant lui. Il a une excel­lente base pour aspi­rer à être l’un des meilleurs au monde. De là, il devra faire son che­min et cher­cher ses amé­lio­ra­tions. Il est très bon gar­çon et a une humi­li­té et une capa­ci­té de tra­vail extra­or­di­naire. Je suis sûr qu’il devien­dra une réfé­rence pour le ten­nis et le sport espa­gnol dans les années à venir. »