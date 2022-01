Rafael Nadal a réagi chez nos confrères de Marca au sujet de l’af­faire Djokovic et l’Espagnol consi­dère que main­te­nant que le verdict est rendu, Novak doit pouvoir jouer.

« Ça me semble bien. C’est la justice qui devait parler dans tout cela et je suis un défen­seur de soutenir ce que dit la justice. Un cirque a été mis en place autour de toute cette affaire. Au‐delà de pouvoir s’en­tendre sur beau­coup de choses au sujet de Novak, la justice a parlé et il a donc le droit de pouvoir jouer l’Open d’Australie. Je pense que ce serait juste. Sur le plan personnel, je préfé­re­rais qu’il ne joue pas (rires), mais c’est meilleur pour notre sport qu’il soit sur le court. »