Rafael Nadal pour­suit son petit bon­homme de che­min à Melbourne. Sa der­nière vic­time en date ? Le Britannique Cameron Norrie (n°69), bat­tu en trois sets mal­gré une belle résis­tance : 7–5, 6–2, 7–5. S’il n’a pas encore affron­té de « gros » joueurs, Rafa n’a pour l’ins­tant per­du aucun set en trois ren­contres. Cependant, son dos demeure un gros point d’in­ter­ro­ga­tion à l’heure d’a­bor­der la deuxième semaine du Grand Chelem, avec un duel face au fan­tasque ita­lien Fabio Fognini (n°17) en pers­pec­tive. Interrogé sur l’é­vo­lu­tion de sa bles­sure en confé­rence de presse, le Majorquin a pu enfin don­ner quelques nou­velles positives.

« Mes pro­blèmes au dos ne s’a­mé­lio­raient pas jusque‐là. Aujourd’hui , ça allait mieux. J’avais moins de dou­leurs. C’est la pre­mière fois que je sens une amé­lio­ra­tion et c’est la chose la plus impor­tante pour moi. Ç’a été une vic­toire impor­tante pour moi (contre Norrie). Mais ma plus grande vic­toire est que mon dos aille mieux pour la pre­mière fois en quinze jours. C’est le plus impor­tant. »