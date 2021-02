Ce sera sans aucun doute LE duel à suivre ce mer­cre­di matin. D’un côté, le numé­ro 2 mon­dial Rafael Nadal, 5 fois fina­liste à Melbourne (pour un titre en 2009) et de l’autre, le numé­ro 6, Stefanos Tsitsipas. Un énorme choc en pers­pec­tive, auquel on aura long­temps cru ne pas avoir droit, avec la bles­sure au dos de Rafa seule­ment quelques jours avant le début du tournoi.

Finalement suf­fi­sam­ment remis pour s’a­li­gner, le « Taureau de Manacor » a enchaî­né les vic­toires expé­di­tives sans perdre le moindre set, et sur­tout se sent enfin mieux phy­si­que­ment : « Si nous com­pa­rons mon état de forme d’il y a cinq jours et com­ment je suis aujourd’hui, c’est très dif­fé­rent, et mon enthou­siasme est aus­si com­plè­te­ment dif­fé­rent. » De son côté, le Grec est pas­sé tout près de la sor­tie dès le 2ème tour face au reve­nant Kokkinakis (vic­toire en 5 sets), mais a ensuite par­fai­te­ment enchaî­né, tout en pro­fi­tant de l’a­ban­don de Berrettini au tour précédent.

Il devrait donc être frais au moment d’af­fron­ter Rafa. Et il en aura bien besoin pour espé­rer inver­ser la ten­dance ; en 7 confron­ta­tions, Tsitsipas ne s’est impo­sé qu’une seule fois, à Madrid en 2019. A Melbourne, le Majorquin reste même sur une démons­tra­tion en 3 sets pour le compte des demi‐finales, en 2019. Et a éga­le­ment rem­por­té leur der­nier duel, au Masters 2020.

Notre pro­nos­tic : Nadal en 4 sets.

Le coup d’en­voi du match est pré­vu pour 9h30, heure fran­çaise, sur la Rod Laver Arena.