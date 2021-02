Il n’y avait pas lieu de s’in­quié­ter pour Rafael Nadal, ce jeu­di. Opposé à l’Américain Michael Mmoh, 177ème mon­dial et qui n’a jamais ce stade de la com­pé­ti­tion en Grand Chelem, Rafa a tran­quille­ment dérou­lé son ten­nis. Puissant, mobile, le « Taureau de Manacor » entre par­fai­te­ment dans son match pour arra­cher la pre­mière manche en 27 petites minutes, 6–1.

Si le jeune Américain (23 ans) se montre un peu plus accro­cheur par la suite, il demeure com­plè­te­ment sans solu­tions sur le ser­vice du Majorquin, qui ne concède pas la moindre balle de break de la par­tie. Les deuxième et troi­sième sets sont exac­te­ment sem­blables : Nadal prend l’a­van­tage et le ser­vice adverse en milieu de manche pour ne plus jamais le lâcher. Il s’im­pose sans sou­cis : 6–1, 6–4, 6–2, en 1h39.

Au 3ème tour, Rafa sera oppo­sé au vain­queur du match Cameron Norrie (n°69) – Roman Safiullin (n°183). Un match qui s’an­nonce une nou­velle fois sans grandes dif­fi­cul­tés pour le Majorquin… Une aubaine afin de gagner en rythme tout en ména­geant un maxi­mum son dos.