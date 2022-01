Suite à sa victoire convain­cante face à Marcos Giron au premier tour de l’Open d’Australie, Rafael Nadal s’est présenté en confé­rence de presse avec un certain agace­ment. Après s’être exprimé une dernière fois sur le cas Novak Djokovic, l’Espagnol a de nouveau abordé le sujet du GOAT et les jour­na­listes en ont pris pour leur grade.

« Écoutez, je vais le dire honnê­te­ment, ce n’est pas une posture, c’est la réalité. Tout ce cinéma que vous avez fait avec le GOAT, je comprends que pour vous ce soit atti­rant, mais ça ne m’intéresse pas, je vis au jour le jour et mes préoc­cu­pa­tions sont très diffé­rentes. Honnêtement, je ne pense pas que mon bonheur à l’avenir dépende du fait que je gagne plus ou moins de titres du Grand Chelem que Federer et Djokovic ; nous avons tous les trois large­ment dépassé les attentes que nous pouvions avoir quand nous étions jeunes et je ne vis pas avec cette anxiété de vouloir être celui qui gagne le plus. »