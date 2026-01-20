AccueilVidéosNaomi Osaka signe l'entrée sur le court la plus étrange de l'histoire
Naomi Osaka signe l’en­trée sur le court la plus étrange de l’histoire

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Si elle a déjà arboré des tenues origi­nales lors des plus gros tour­nois de la planète, Naomi Osaka est passée à un autre niveau lors de cet Open d’Australie 2026. 

La quadruple lauréate en Grand Chelem a surpris tout le monde ce mardi en faisant une entrée très origi­nale sur la Rod Laver Arena avant son premier tour contre la Croate Antonia Ruzic (65e mondiale). 

Fashion week ou tournoi de tennis, la Japonaise ne fait plus de différence !

Des images qui risquent de faire le tour du monde !

Publié le mardi 20 janvier 2026 à 11:37

