Si elle a déjà arboré des tenues originales lors des plus gros tournois de la planète, Naomi Osaka est passée à un autre niveau lors de cet Open d’Australie 2026.
La quadruple lauréate en Grand Chelem a surpris tout le monde ce mardi en faisant une entrée très originale sur la Rod Laver Arena avant son premier tour contre la Croate Antonia Ruzic (65e mondiale).
Fashion week ou tournoi de tennis, la Japonaise ne fait plus de différence !
El ¿outfit ? de Naomi Osaka en su primer partido en Australia no va a dejar indiferente a nadie 😅😅😅#AO26 pic.twitter.com/XMQzbaLX05— Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 20, 2026
Des images qui risquent de faire le tour du monde !
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 11:37