Si elle a déjà arboré des tenues origi­nales lors des plus gros tour­nois de la planète, Naomi Osaka est passée à un autre niveau lors de cet Open d’Australie 2026.

La quadruple lauréate en Grand Chelem a surpris tout le monde ce mardi en faisant une entrée très origi­nale sur la Rod Laver Arena avant son premier tour contre la Croate Antonia Ruzic (65e mondiale).

Fashion week ou tournoi de tennis, la Japonaise ne fait plus de différence !

El ¿outfit ? de Naomi Osaka en su primer partido en Australia no va a dejar indi­fe­rente a nadie 😅😅😅#AO26 pic.twitter.com/XMQzbaLX05 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 20, 2026

Des images qui risquent de faire le tour du monde !