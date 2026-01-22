Comme Gaël Monfils et Stanislas Wawrinka du côté des hommes, Sorana Cirstea a déjà annoncé qu’elle mettrait un terme à sa carrière en fin de saison. Et elle se souviendra sans doute de son dernier match à l’Open d’Australie.

Battue en trois sets par Naomi Osaka au deuxième tour ce jeudi à Melbourne (6−3, 4–6, 6–2), la joueuse roumaine de 35 ans, 41e mondiale, a proposé une poignée de main tendue à son adver­saire, lui repro­chant visi­ble­ment ses « Come On » entre ses premières et deuxièmes balles.

Interrogée sur cet échange au filet lors de l’in­ter­view sur le court, Naomi Osaka est apparue un peu déconcertée.

« Ce sont appa­rem­ment mes encou­ra­ge­ments qui l’ont mise en colère. Peu importe. C’est une excel­lente joueuse. Je pense que c’était son dernier Open d’Australie, je suis désolée qu’elle se soit mise en colère à cause de ça. Elle aurait pu m’en parler pendant le match », a réagi la quadruple lauréate en Grand Chelem.

Naomi Osaka on the icy hand­shake with Sorana Cirstea at the Australian Open



“What did it take to get through that one?”



Naomi : “Apparently a lot of come ons that she was angry about. Whatever. She’s a great player. I think this was her last Australian Open. Sorry she was mad… pic.twitter.com/uCODMBfnKD — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2026

Ambiance…