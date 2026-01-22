AccueilOpen d'AustralieNaomi Osaka sur sa poignée de main glaciale avec Cirstea : "Je...
Open d'Australie

Naomi Osaka sur sa poignée de main glaciale avec Cirstea : « Je pense que c’était son dernier Open d’Australie, je suis désolée qu’elle soit en colère à cause de ça »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

471

Comme Gaël Monfils et Stanislas Wawrinka du côté des hommes, Sorana Cirstea a déjà annoncé qu’elle mettrait un terme à sa carrière en fin de saison. Et elle se souviendra sans doute de son dernier match à l’Open d’Australie. 

Battue en trois sets par Naomi Osaka au deuxième tour ce jeudi à Melbourne (6−3, 4–6, 6–2), la joueuse roumaine de 35 ans, 41e mondiale, a proposé une poignée de main tendue à son adver­saire, lui repro­chant visi­ble­ment ses « Come On » entre ses premières et deuxièmes balles. 

Interrogée sur cet échange au filet lors de l’in­ter­view sur le court, Naomi Osaka est apparue un peu déconcertée. 

« Ce sont appa­rem­ment mes encou­ra­ge­ments qui l’ont mise en colère. Peu importe. C’est une excel­lente joueuse. Je pense que c’était son dernier Open d’Australie, je suis désolée qu’elle se soit mise en colère à cause de ça. Elle aurait pu m’en parler pendant le match », a réagi la quadruple lauréate en Grand Chelem. 

Ambiance…

Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 11:49

Article précédent
La poignée de main très tendue entre Naomi Osaka et Sorana Cirstea après la victoire de la Japonaise
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats de l’Open d’Australie en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.