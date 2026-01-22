Comme Gaël Monfils et Stanislas Wawrinka du côté des hommes, Sorana Cirstea a déjà annoncé qu’elle mettrait un terme à sa carrière en fin de saison. Et elle se souviendra sans doute de son dernier match à l’Open d’Australie.
Battue en trois sets par Naomi Osaka au deuxième tour ce jeudi à Melbourne (6−3, 4–6, 6–2), la joueuse roumaine de 35 ans, 41e mondiale, a proposé une poignée de main tendue à son adversaire, lui reprochant visiblement ses « Come On » entre ses premières et deuxièmes balles.
Interrogée sur cet échange au filet lors de l’interview sur le court, Naomi Osaka est apparue un peu déconcertée.
« Ce sont apparemment mes encouragements qui l’ont mise en colère. Peu importe. C’est une excellente joueuse. Je pense que c’était son dernier Open d’Australie, je suis désolée qu’elle se soit mise en colère à cause de ça. Elle aurait pu m’en parler pendant le match », a réagi la quadruple lauréate en Grand Chelem.
Naomi Osaka on the icy handshake with Sorana Cirstea at the Australian Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2026
“What did it take to get through that one?”
Naomi : “Apparently a lot of come ons that she was angry about. Whatever. She’s a great player. I think this was her last Australian Open. Sorry she was mad… pic.twitter.com/uCODMBfnKD
Ambiance…
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 11:49