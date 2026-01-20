AccueilOpen d'AustralieNaomi Osaka sur sa tenue lors de son entrée sur le court...
Open d'Australie

Naomi Osaka sur sa tenue lors de son entrée sur le court : « Nike m’a laissée la conce­voir. Elle s’ins­pire d’une méduse »

Baptiste Mulatier

Lors de son inter­view sur le court après sa quali­fi­ca­tion pour le deuxième tour, Naomi Osaka a expliqué sa tenue plus qu’o­ri­gi­nale lors de son entrée sur le court. 

« Nike m’a laissée la conce­voir. Elle s’ins­pire d’une méduse. Je suis très recon­nais­sante de pouvoir faire ce que j’aime. Elle est vrai­ment magni­fique. Il y a un papillon sur la casquette. Il y en a aussi un sur le para­pluie. Cela a un rapport avec l’Open d’Australie que j’ai remporté en 2021, ce qui me semble déjà loin. »

Publié le mardi 20 janvier 2026 à 13:52

