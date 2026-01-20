Lors de son interview sur le court après sa qualification pour le deuxième tour, Naomi Osaka a expliqué sa tenue plus qu’originale lors de son entrée sur le court.
Naomi Osaka spoke about her Australian Open outfit after her win over Ruzic— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2026
“This outfit is now iconic…”
Naomi : “Nike let me design this one. It’s modeled after a jellyfish. I’m so grateful that I get to do the things that I love. It’s really beautiful.”
Naomi : “There’s a… pic.twitter.com/BTnvuPMpKp
« Nike m’a laissée la concevoir. Elle s’inspire d’une méduse. Je suis très reconnaissante de pouvoir faire ce que j’aime. Elle est vraiment magnifique. Il y a un papillon sur la casquette. Il y en a aussi un sur le parapluie. Cela a un rapport avec l’Open d’Australie que j’ai remporté en 2021, ce qui me semble déjà loin. »
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 13:52