Lors de son inter­view sur le court après sa quali­fi­ca­tion pour le deuxième tour, Naomi Osaka a expliqué sa tenue plus qu’o­ri­gi­nale lors de son entrée sur le court.

Naomi Osaka spoke about her Australian Open outfit after her win over Ruzic



“This outfit is now iconic…”



Naomi : “Nike let me design this one. It’s modeled after a jelly­fish. I’m so grateful that I get to do the things that I love. It’s really beau­tiful.”



pic.twitter.com/BTnvuPMpKp — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2026

« Nike m’a laissée la conce­voir. Elle s’ins­pire d’une méduse. Je suis très recon­nais­sante de pouvoir faire ce que j’aime. Elle est vrai­ment magni­fique. Il y a un papillon sur la casquette. Il y en a aussi un sur le para­pluie. Cela a un rapport avec l’Open d’Australie que j’ai remporté en 2021, ce qui me semble déjà loin. »