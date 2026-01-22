Un moment de tension a marqué le deuxième tour de l’Open d’Australie entre Naomi Osaka et Sorana Cirstea, qui participe à sa dernière saison sur le circuit.
Battue en trois sets par la quadruple lauréate en Grand Chelem ce jeudi à Melbourne (6−3, 4–6, 6–2), la joueuse roumaine de 35 ans, 41e mondiale, a proposé une poignée de main glaciale à son adversaire, lui reprochant visiblement ses cris d’encouragement entre ses premiers et deuxièmes service.
En conférence de presse, Naomi Osaka est revenue sur cet échange houleux et a tenu à présenter ses excuses pour ses propos tenus sur le court après la rencontre.
« Pour être honnête, je n’ai jamais été impliquée dans quelque chose comme ça auparavant. Je ne sais pas si nous sommes censées laisser cela sur le court et se dire si on se croise : ‘Salut… comment ça va ?’ Je suis un peu confuse, mais je comprends que ses émotions étaient très vives. Je tiens également à m’excuser. Je pense que les premières choses que j’ai dites sur le court étaient irrespectueuses. Je n’aime pas manquer de respect aux gens. Ce n’est pas mon genre. Si elle veut en parler, alors oui. Quand je me motive, et que je m’encourage en criant sur le court, je ne me dis pas que vais distraire mon adversaire. C’est purement pour moi. »
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 18:11