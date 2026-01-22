AccueilOpen d'AustralieNaomi Osaka sur son embrouille avec Sorana Cirstea : "Honnêtement, je n'ai...
Open d'Australie

Naomi Osaka sur son embrouille avec Sorana Cirstea : « Honnêtement, je n’ai jamais été impli­quée dans quelque chose comme ça aupa­ra­vant. Je tiens à m’ex­cuser car je n’aime pas manquer de respect aux gens »

Un moment de tension a marqué le deuxième tour de l’Open d’Australie entre Naomi Osaka et Sorana Cirstea, qui parti­cipe à sa dernière saison sur le circuit. 

Battue en trois sets par la quadruple lauréate en Grand Chelem ce jeudi à Melbourne (6−3, 4–6, 6–2), la joueuse roumaine de 35 ans, 41e mondiale, a proposé une poignée de main glaciale à son adver­saire, lui repro­chant visi­ble­ment ses cris d’en­cou­ra­ge­ment entre ses premiers et deuxièmes service. 

En confé­rence de presse, Naomi Osaka est revenue sur cet échange houleux et a tenu à présenter ses excuses pour ses propos tenus sur le court après la rencontre.

« Pour être honnête, je n’ai jamais été impli­quée dans quelque chose comme ça aupa­ra­vant. Je ne sais pas si nous sommes censées laisser cela sur le court et se dire si on se croise : ‘Salut… comment ça va ?’ Je suis un peu confuse, mais je comprends que ses émotions étaient très vives. Je tiens égale­ment à m’ex­cuser. Je pense que les premières choses que j’ai dites sur le court étaient irres­pec­tueuses. Je n’aime pas manquer de respect aux gens. Ce n’est pas mon genre. Si elle veut en parler, alors oui. Quand je me motive, et que je m’en­cou­rage en criant sur le court, je ne me dis pas que vais distraire mon adver­saire. C’est pure­ment pour moi. »

