Si Novak Djokovic a reçu de nombreux soutiens de la part de joueurs et d’an­ciens joueurs, il a aussi ses détracteurs.

L’une des premières sur la liste est la légende Martina Navratilova, pro‐vaccin reven­di­quée, qui s’est exprimée sur l’af­faire Djokovic pour l’émis­sion Youtube Good Morning Britain. Et selon elle, le numéro 1 mondial ne montre pas le bon exemple en refu­sant la vaccination.

« Ce que je souhaite, c’est que Novak soit vacciné. Je l’ad­mire beau­coup et je l’ai défendu à de nombreuses reprises, mais je ne peux pas défendre sa déci­sion de ne pas se faire vacciner. Si vous refusez le vaccin parce que vous ne le connaissez pas ou que vous n’y croyez pas, vous devez quand même faire un petit sacri­fice pour le bien de tous. Si vous voulez être un leader, vous devez être un exemple, et cet exemple est basé sur le fait de faire ce qui est bon pour le bien commun. Tout cela aurait pu être évité, mais à ce stade, qui sait comment tout cela va se terminer, tout est devenu telle­ment fou », a déclaré celle qui a remporté pas moins de 59 titres du Grand Chelem, en simple et en double, mais qui oublie néan­moins que le vaccin n’empêche ni la conta­mi­na­tion ni la propa­ga­tion ce qui vient modérer forte­ment ses propos sur la notion de bien commun.