Impérial lors de son premier tour à l’Open d’Australie, Nova Djokovic a impressionné les observateurs et notamment la légende Martina Navratilova, dont les propos tenus sur Tennis Channel sont relayés par The Tennis Gazette.
« Nous pensions qu’il serait peut‐être un peu rouillé. Je ne sais pas comment il fait pour être aussi précis à son âge, sans avoir disputé de matchs cette année. Mais le coup qui m’a impressionnée, c’est son revers long de ligne, en position ouverte. La puissance, la souplesse et la force physique nécessaires pour réaliser ce coup, à n’importe quel âge… Il n’aurait pas pu faire ça il y a 20 ans. Il s’est amélioré, et le fait qu’il puisse continuer ainsi montre que sa motivation est toujours exceptionnelle. »
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 14:11