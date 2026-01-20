Impérial lors de son premier tour à l’Open d’Australie, Nova Djokovic a impres­sionné les obser­va­teurs et notam­ment la légende Martina Navratilova, dont les propos tenus sur Tennis Channel sont relayés par The Tennis Gazette.

« Nous pensions qu’il serait peut‐être un peu rouillé. Je ne sais pas comment il fait pour être aussi précis à son âge, sans avoir disputé de matchs cette année. Mais le coup qui m’a impres­sionnée, c’est son revers long de ligne, en posi­tion ouverte. La puis­sance, la souplesse et la force physique néces­saires pour réaliser ce coup, à n’im­porte quel âge… Il n’au­rait pas pu faire ça il y a 20 ans. Il s’est amélioré, et le fait qu’il puisse conti­nuer ainsi montre que sa moti­va­tion est toujours exceptionnelle. »