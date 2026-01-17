AccueilLe blog de la rédac'Ni Sinner, ni Alcaraz, Ni Djokovic, Ni Medvedev, on peut toujours rêver...
Ni Sinner, ni Alcaraz, Ni Djokovic, Ni Medvedev, on peut toujours rêver !

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

0

Si l’on retire logi­que­ment de la liste Stan Wawrinka, ils sont donc 4 sur le circuit à avoir soulever au moins une fois un trophée du Grand Chelem. 

On a beau imaginer tous les plans possibles, il semble que le titre en Australie ne devrait pas échapper à l’un de ses 4 cham­pions tant les autres préten­dants semblent loin du compte au niveau tech­nique mais aussi émotionnel et ce n’est pas un certain Alexandre Zverev qui risque de nous contredire. 

Si certains vont trouver que placer Daniil dans cette liste est un peu saugrenue, on leur rappel­lera qu’en Australie quand il est en confiance, le Russe est capable de tout. Il a quand même atteint la finale en 2024, 2022, 2021 et il aurait du soulever le trophée en 2022 avec un peu plus de luci­dité face à un Nadal quand il menait deux sets à zéro .

Alors oui il y aura du suspense pour cette édition de l’Open d’Australie 2026, mais surement seule­ment en première semaine…

Publié le samedi 17 janvier 2026 à 11:50

