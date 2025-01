Après son élimi­na­tion en simple puis en double, le joueur austra­lien, qui nous avait promis un come‐back de fou, devient beau­coup plus calme.

Il a notam­ment confirmé qu’il ne se voyait pas jouer en simple pendant long­temps d’au­tant que visi­ble­ment il n’aime pas beau­coup la géné­ra­tion qui est arrive.

« Pour l’ins­tant, cepen­dant, je ne sais pas ce qui m’at­tend cette année. Je vais faire confiance au processus, aussi parce que je frappe bien la balle. Mais le chemin est encore long pour arriver au niveau que je jouais en 2022. En même temps, je ne me vois pas jouer le simple à un niveau élevé au‐delà de cette année. Chaque jour quatre, cinq heures de trai­te­ments pour ne même pas avoir la sécu­rité d’être en bonne santé pour jouer au tennis pendant une semaine, ce n’est pas la meilleure solu­tion. Après, c’est bien d’être de retour, mais je pense que c’est bizarre. Thanasi et moi sommes un peu comme les gars plus âgés main­te­nant. Dans le vestiaire, vous avez Joao Fonseca. Cette prochaine géné­ra­tion qui arrive est quand même spéciale. »