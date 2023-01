En marge du match exhi­bi­tion orga­nisé ce vendredi avec Novak Djokovic sur la Rod Laver Arena, Nick Kyrgios a une fois de plus été inter­rogé sur sa poten­tielle fin de carrière en cas de victoire en Grand Chelem.

Droit dans ses bottes, l’Australien a bel et bien confirmé qu’en cas de sacre à Melbourne, il mettrait un terme à sa carrière profes­sion­nelle. « 100 % ! C’est beau­coup d’en­traî­ne­ment et beau­coup de travail. Je veux juste pouvoir manger ce que je veux et boire ce que je veux, et juste me détendre. C’est un style de vie difficile. »