Nick sera bien de retour en 2025 avec l’in­ten­tion de faire du « bruit » et de prendre un maximum de plaisir.

Après avoir évoqué l’idée de vouloir gagner un tournoi du Grand Chelem pour faire taire les scep­tiques, il a donc confirmé sa présence à Melbourne Park en 2025 pour le début de la saison.

« Je serai à l’Open d’Australie cet été. Cela me manque de jouer devant mon public. Ma bles­sure a été brutale. Le chirur­gien m’avait quand même expliqué que je ne pour­rais proba­ble­ment plus jouer. Mais dans ma tête, je me disais que j’allais essayer de réaliser encore deux ou trois ans de carrière. Je veux juste être sur le terrain, enflammer la foule et jouer devant mon propre pays. »