Nick Kyrgios qui n’a joué qu’un match offi­ciel en 2023 est‐il vrai­ment encore un joueur de tennis ?

La ques­tion mérite d’être posée puis­qu’il a offi­cia­lisé son forfait pour l’édi­tion 2024 de « son » open d’Australie. D’ailleurs, c’est sur la plate forme Only Fans qu’il vient de rejoindre qu’il a expliqué cette décision.

« J’ai eu une année très diffi­cile à cause des bles­sures, j’ai été opéré du genou et je suis revenu un peu trop tôt (ce qui) m’a un peu retardé, j’ai eu des problèmes de poignet », a‑t‐il déclaré. « C’est une période très déce­vante pour moi, mais je ne pourrai pas parti­ciper à l’Open d’Australie 2024. C’est évidem­ment déchi­rant, j’ai eu telle­ment de souve­nirs extra­or­di­naires là‐bas et je veux juste revenir au sommet de mon jeu et faire les choses correc­te­ment, et j’ai besoin d’un peu plus de temps »