Après avoir renoncé à une poten­tielle invi­ta­tion pour le grand tableau de l’Open d’Australie en raison d’un manque de compé­ti­tion et d’une condi­tion physoique encore défaillante, Nick Kyrgios s’est récem­ment exprimé sur son grand ami, Novak Djokovic, lors d’un entre­tien sur la chaîne Youtube, SBS Sport.

Et l’Australien a exhorté tous les fans et obser­va­teurs à profiter autant que possible du Serbe sur le court au lieu de s’in­ter­roger sur le moment de sa retraite.

« Nous nous enten­dons très bien. Nous nous enten­dons très bien main­te­nant. Quand il est avec moi, il a l’im­pres­sion d’être à nouveau un enfant. Novak est un grand enfant, et je pense qu’il subit beau­coup de pres­sion partout où il va. Nous discu­tons souvent pour savoir s’il va prendre sa retraite, s’il va faire quelque chose comme… Peut‐on simple­ment le laisser jouer, qu’il perde au premier tour ou qu’il remporte un Grand Chelem ? Que doit‐il faire de plus ? Tant qu’il reste dans le circuit, c’est une bonne chose pour le sport. »