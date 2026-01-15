Après avoir renoncé à une potentielle invitation pour le grand tableau de l’Open d’Australie en raison d’un manque de compétition et d’une condition physoique encore défaillante, Nick Kyrgios s’est récemment exprimé sur son grand ami, Novak Djokovic, lors d’un entretien sur la chaîne Youtube, SBS Sport.
Et l’Australien a exhorté tous les fans et observateurs à profiter autant que possible du Serbe sur le court au lieu de s’interroger sur le moment de sa retraite.
« Nous nous entendons très bien. Nous nous entendons très bien maintenant. Quand il est avec moi, il a l’impression d’être à nouveau un enfant. Novak est un grand enfant, et je pense qu’il subit beaucoup de pression partout où il va. Nous discutons souvent pour savoir s’il va prendre sa retraite, s’il va faire quelque chose comme… Peut‐on simplement le laisser jouer, qu’il perde au premier tour ou qu’il remporte un Grand Chelem ? Que doit‐il faire de plus ? Tant qu’il reste dans le circuit, c’est une bonne chose pour le sport. »
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 19:15