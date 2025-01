Le joueur austra­lien sera l’une des attrac­tions du tournoi. Lors du média day, il a évoqué sa gestion mentale et le fait qu’il ne doutait pas une seconde de ses capacités.

« Les gens me disent toujours : « Sois réaliste, tu ne seras plus le même. » Malheureusement, je n’ai pas cet état d’esprit. J’ai toujours une confiance absolue en mes capa­cités. Si je joue mon style de tennis, mon impré­vi­si­bi­lité, j’ai une chance contre n’importe qui. C’est l’état d’esprit qu’il faut avoir face aux gens. Si j’étais entré sur le court pour la première fois contre Nadal, Djokovic, Federer et que j’avais été réaliste, je n’au­rais proba­ble­ment pas gagné. Un gamin de Canberra qui va sur le court et qui bat ces joueurs… on ne peut pas être réaliste. Il faut se dire : je pense que je suis le meilleur joueur de tennis du monde. Est‐ce réaliste ? Probablement pas. Mais je pense que c’est le cas quand je suis sur le terrain. Je pense que oui, si je joue contre l’un de ces meilleurs joueurs, je dois avoir cet état d’es­prit. Sinon, je vais me faire virer du terrain. Ma confiance vient de ma croyance en mes propres capacités »