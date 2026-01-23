Alors qu’il n’a jamais dépassé les quarts de finale à l’Open d’Australie, Gaël Monfils a néan­moins eu droit, il y a quelques jours à Melbourne, à une émou­vante céré­monie pour le dernier match de sa carrière sur le tournoi. Un hommage révé­la­teur de l’immense popu­la­rité du Français auprès du public international.

Présent en confé­rence de presse après sa victoire en double mixte aux côtés de Leylah Fernandez, Nick Kyrgios n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la carrière et la person­na­lité de son ami, lui rendant un vibrant hommage. Une décla­ra­tion rapportée par Punto de Break :

« Gaël était l’un de mes meilleurs amis sur le circuit. Il m’a accueilli dès mes débuts et a toujours été très gentil. C’est l’une des personnes les plus gentilles du circuit. Il a gardé son âme d’en­fant. Il a un grand coeur. Honnêtement, le voir jouer son dernier Open d’Australie, pour sa dernière année sur le circuit, c’est émou­vant pour tout le monde. C’est une légende du tennis. Je pense à quel­qu’un qui a toujours fait le spec­tacle. Partout dans le monde, les gens venaient le voir jouer. Je lui souhaite le meilleur. Je pense que son héri­tage, c’est que les gens peuvent y arriver de cette manière. Tout le monde n’est pas Roger. Tout le monde n’est pas Rafa. Tout le monde n’est pas Djokovic. Vous pouvez sortir, profiter, être vous‐même et vous amuser. On a dit que Monfils et moi n’avons jamais été à la hauteur de notre talent, mais si vous regardez sa carrière aujourd’hui, il a un palmarès incroyable. Il n’a plus rien à prouver. Il a eu une grande carrière. »