Alors qu’il n’a jamais dépassé les quarts de finale à l’Open d’Australie, Gaël Monfils a néanmoins eu droit, il y a quelques jours à Melbourne, à une émouvante cérémonie pour le dernier match de sa carrière sur le tournoi. Un hommage révélateur de l’immense popularité du Français auprès du public international.
Présent en conférence de presse après sa victoire en double mixte aux côtés de Leylah Fernandez, Nick Kyrgios n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la carrière et la personnalité de son ami, lui rendant un vibrant hommage. Une déclaration rapportée par Punto de Break :
« Gaël était l’un de mes meilleurs amis sur le circuit. Il m’a accueilli dès mes débuts et a toujours été très gentil. C’est l’une des personnes les plus gentilles du circuit. Il a gardé son âme d’enfant. Il a un grand coeur. Honnêtement, le voir jouer son dernier Open d’Australie, pour sa dernière année sur le circuit, c’est émouvant pour tout le monde. C’est une légende du tennis. Je pense à quelqu’un qui a toujours fait le spectacle. Partout dans le monde, les gens venaient le voir jouer. Je lui souhaite le meilleur. Je pense que son héritage, c’est que les gens peuvent y arriver de cette manière. Tout le monde n’est pas Roger. Tout le monde n’est pas Rafa. Tout le monde n’est pas Djokovic. Vous pouvez sortir, profiter, être vous‐même et vous amuser. On a dit que Monfils et moi n’avons jamais été à la hauteur de notre talent, mais si vous regardez sa carrière aujourd’hui, il a un palmarès incroyable. Il n’a plus rien à prouver. Il a eu une grande carrière. »
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 12:26