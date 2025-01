Ce jour l’Equipe nous propose une inter­view de Nick Kyrgios où l’Australien est fidèle à lui même.

« Je suis impor­tant pour ce sport parce que je suis tota­le­ment diffé­rent des autres joueurs de tennis. Mon style de jeu est unique, je n’ai pas d’en­traî­neur et j’at­tire de nouveaux fans. Partout où j’ai joué ces dernières années, les tribunes étaient pleines pour me voir. Je suis l’un de ceux que le public veut le plus regarder. J’apporte une autre vision de ce que le tennis peut être. Le tennis d’avant, c’était celui des joueurs bien propres sur eux, qui restent dans le cadre fixé, sans person­na­lité. J’ai tota­le­ment changé ça. J’ai un peu amené la »vibe » du basket­ball. J’ai colla­boré avec des athlètes d’autres sports, ce qui n’avait jamais été fait à part avec (Roger) Federer. Je pour­rais conti­nuer pendant des heures, mais là je vous offre la version courte et soft »