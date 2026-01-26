Si Jannik Sinner s’est fait très peur face à l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial) au troisième tour de l’Open d’Australie, en raison d’un gros « coup de chaud », l’Italien et Carlos Alcaraz sont bien au rendez‐vous des quarts de finale à Melbourne.
Et l’ancien joueur français Nicolas Escudé, consultant pour Eurosport, ne voit pas qui peut empêcher une finale entre les deux meilleurs joueurs du monde actuels dimanche prochain.
« Que ce soit Alcaraz ou Sinner, ils sont tellement loin devant la concurrence… Peu importe l’adversaire qu’ils ont en face d’eux, et peu importe la surface, ce sont eux qui ont toujours les clés et qui décident. Il n’y a pas un seul joueur suffisamment armé ou prêt pour arriver aujourd’hui à rivaliser avec eux quand ils sont au top », a estimé l’ex‐17e mondial.
Alex de Minaur (6e mondial), opposé à Carlos Alcaraz mardi, et Ben Shelton (7e mondial), face au défi Jannik Sinner mercredi, tenteront de le faire mentir.
Pour rappel, Alcaraz et Sinner ont remporté à eux deux les huit derniers tournois du Grand Chelem.
Publié le lundi 26 janvier 2026 à 16:55