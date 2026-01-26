Si Jannik Sinner s’est fait très peur face à l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial) au troi­sième tour de l’Open d’Australie, en raison d’un gros « coup de chaud », l’Italien et Carlos Alcaraz sont bien au rendez‐vous des quarts de finale à Melbourne.

Et l’an­cien joueur fran­çais Nicolas Escudé, consul­tant pour Eurosport, ne voit pas qui peut empê­cher une finale entre les deux meilleurs joueurs du monde actuels dimanche prochain.

« Que ce soit Alcaraz ou Sinner, ils sont telle­ment loin devant la concur­rence… Peu importe l’ad­ver­saire qu’ils ont en face d’eux, et peu importe la surface, ce sont eux qui ont toujours les clés et qui décident. Il n’y a pas un seul joueur suffi­sam­ment armé ou prêt pour arriver aujourd’hui à riva­liser avec eux quand ils sont au top », a estimé l’ex‐17e mondial.

Alex de Minaur (6e mondial), opposé à Carlos Alcaraz mardi, et Ben Shelton (7e mondial), face au défi Jannik Sinner mercredi, tente­ront de le faire mentir.

Pour rappel, Alcaraz et Sinner ont remporté à eux deux les huit derniers tour­nois du Grand Chelem.