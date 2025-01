Ex‐17e joueur mondial et demi‐finaliste de l’Open d’Australie 1998, Nicolas Escudé s’est exprimé dans des propos rapportés par L’Equipe sur la domi­na­tion actuelle de Jannik Sinner après son nouveau sacre à Melbourne. Et comme Alexander Zverev, battu par l’Italien en finale dimanche, le Français compare l’ac­tuel numéro 1 mondial à Novak Djokovic.

« Sinner peut faire figure de grand patron en solo, oui. Sinner, c’est le Djokovic moderne. Novak pouvait parfois dérailler au service, ce qui n’est pas le cas pour Sinner. Il y a énor­mé­ment de simi­li­tudes dans leur façon de jouer, avec un coup droit plus fort chez l’Italien, et aussi plus de puissance. »