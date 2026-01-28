AccueilOpen d'AustralieNicolas Escudé sur Djokovic, miraculé face à Musetti et opposé à Sinner...
Open d'Australie

Nicolas Escudé sur Djokovic, mira­culé face à Musetti et opposé à Sinner en demies : « Son niveau de jeu n’est pas brillant. C’est même un petit peu inquiétant »

Thomas S
Par Thomas S

Consultant pour Eurosport et invité à revenir sur la victoire mira­cu­leuse de Novak Djokovic, qui a profité de l’abandon de Lorenzo Musetti alors qu’il était mené deux sets à zéro, ce mercredi en quarts de finale de l’Open d’Australie, Nicolas Escudé a fait part de ses doutes concer­nant le niveau de jeu du Serbe.

Alors qu’il sera opposé en demi‐finales au double tenant du titre, Jannik Sinner, contre qui il a perdu les cinq dernières confron­ta­tions, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem ne semble pas dans la forme de sa vie. C’est en tout cas l’avis de l’an­cien demi‐finaliste à Melbourne (1998).

« C’était quelque part le premier gros test pour Novak Djokovic sur cet Open d’Australie. Il aurait dû l’avoir en huitièmes de finale et il avait béné­ficié du forfait de Jakub Mensik. On devait voir réel­le­ment le niveau de Djokovic face à Musetti et honnê­te­ment, il n’est pas brillant. De ce que j’ai pu voir aujourd’hui d’un Novak, c’est un petit peu inquié­tant. De là à pouvoir arriver à passer un gap en termes de niveau de jeu… Il a dit en inter­view d’après-match qu’il ne compre­nait pas son niveau de jeu, qu’il avait eu de mauvaises sensa­tions et que ce match, il n’aurait jamais dû le gagner. Tennistiquement parlant, je trouve qu’il n’est pas rassu­rant. Physiquement, non plus. »

Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 14:48

