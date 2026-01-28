Consultant pour Eurosport et invité à revenir sur la victoire miraculeuse de Novak Djokovic, qui a profité de l’abandon de Lorenzo Musetti alors qu’il était mené deux sets à zéro, ce mercredi en quarts de finale de l’Open d’Australie, Nicolas Escudé a fait part de ses doutes concernant le niveau de jeu du Serbe.
Alors qu’il sera opposé en demi‐finales au double tenant du titre, Jannik Sinner, contre qui il a perdu les cinq dernières confrontations, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem ne semble pas dans la forme de sa vie. C’est en tout cas l’avis de l’ancien demi‐finaliste à Melbourne (1998).
« C’était quelque part le premier gros test pour Novak Djokovic sur cet Open d’Australie. Il aurait dû l’avoir en huitièmes de finale et il avait bénéficié du forfait de Jakub Mensik. On devait voir réellement le niveau de Djokovic face à Musetti et honnêtement, il n’est pas brillant. De ce que j’ai pu voir aujourd’hui d’un Novak, c’est un petit peu inquiétant. De là à pouvoir arriver à passer un gap en termes de niveau de jeu… Il a dit en interview d’après-match qu’il ne comprenait pas son niveau de jeu, qu’il avait eu de mauvaises sensations et que ce match, il n’aurait jamais dû le gagner. Tennistiquement parlant, je trouve qu’il n’est pas rassurant. Physiquement, non plus. »
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 14:48