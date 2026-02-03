Consultant pour Eurosport et invité de l’émis­sion « Retour Gagnant » pour faire le bilan de cette édition 2026 de l’Open d’Australie où Carlos Alcaraz s’est imposé après une victoire en quatre sets face à Novak Djokovic, Nicolas Escudé, ancien 17e joueur mondial, a été ques­tionné sur la suite de la carrière du Serbe.

Et comme le souligne juste­ment l’ex‐DTN de Fédération Française de Tennis, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a toutes les raisons de croire à sa quête d’un 25e.

« C’est une ques­tion que je me suis posé après la finale et à la fin de la céré­monie où, effec­ti­ve­ment, il laisse planer le doute sur la suite de sa carrière, même s’il est coutu­mier du fait : est‐ce qu’il serait décou­ragé ou non ? Autant l’année dernière, en voyant qu’il était telle­ment loin d’Alcaraz et Sinner, il aurait pu l’être. Là, en soit, il n’est pas forcé­ment si loin que cela. Il s’en est déjà cogné un, qui était Sinner en demi‐finales, et sur cette finale face à Alcaraz, s’il est un peu moins entamé physi­que­ment après ce match contre Sinner… Sa quête est toujours le 25e Grand Chelem. Il ne l’a toujours pas atteint, il n’en était pas si loin que ça sur cette première levée du Grand Chelem. De là à dire que ce sera à Roland‐Garros, ce n’est pas forcé­ment la surface idéale pour lui. »