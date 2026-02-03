Consultant pour Eurosport et invité de l’émission « Retour Gagnant » pour faire le bilan de cette édition 2026 de l’Open d’Australie où Carlos Alcaraz s’est imposé après une victoire en quatre sets face à Novak Djokovic, Nicolas Escudé, ancien 17e joueur mondial, a été questionné sur la suite de la carrière du Serbe.
Et comme le souligne justement l’ex‐DTN de Fédération Française de Tennis, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a toutes les raisons de croire à sa quête d’un 25e.
« C’est une question que je me suis posé après la finale et à la fin de la cérémonie où, effectivement, il laisse planer le doute sur la suite de sa carrière, même s’il est coutumier du fait : est‐ce qu’il serait découragé ou non ? Autant l’année dernière, en voyant qu’il était tellement loin d’Alcaraz et Sinner, il aurait pu l’être. Là, en soit, il n’est pas forcément si loin que cela. Il s’en est déjà cogné un, qui était Sinner en demi‐finales, et sur cette finale face à Alcaraz, s’il est un peu moins entamé physiquement après ce match contre Sinner… Sa quête est toujours le 25e Grand Chelem. Il ne l’a toujours pas atteint, il n’en était pas si loin que ça sur cette première levée du Grand Chelem. De là à dire que ce sera à Roland‐Garros, ce n’est pas forcément la surface idéale pour lui. »
Publié le mardi 3 février 2026 à 17:18