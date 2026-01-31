Présent lors de l’émis­sion « debrief » sur Eurosport après la finale, Nicolas Mahut s’est exprimé au sujet de la finale entre Djokovic et Alcaraz.

« Ce qui m’a impres­sionné chez Novak lors de sa demi‐finale c’est qu’il ne doit rien à personne. Quand il est mené un set à zéro, on se dit que c’est plié et il revient, à 2 manches à 1 contre lui on est certain qu’il ne pourra jamais resté dans le match et au final il réalise l’ex­ploit. Techniquement et tacti­que­ment ce qu’il a réalisé est prodi­gieux mais j’ai un vrai doute sur la finale. Si physi­que­ment il a tenu le coup face à Sinner c’est aussi parce qu’il est arrivé avec le réser­voir plein. Même s’il va tout faire pour bien récu­pérer, je ne suis pas certain qu’il arri­vera très frais alors que je pense que Carlos sera lui en pleine posses­sion de ses moyens »

Il est vrai que la fraî­cheur physique est bien le critère le plus impor­tant lors de cette finale.

Après, on se dit aussi que Nole a toujours un match de moins dans les jambes que son adver­saire qui a quand même souf­fert le martyr face à Zverev expli­quant même que cela avait été le match le plus éprou­vant de sa carrière.