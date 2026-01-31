Présent lors de l’émission « debrief » sur Eurosport après la finale, Nicolas Mahut s’est exprimé au sujet de la finale entre Djokovic et Alcaraz.
« Ce qui m’a impressionné chez Novak lors de sa demi‐finale c’est qu’il ne doit rien à personne. Quand il est mené un set à zéro, on se dit que c’est plié et il revient, à 2 manches à 1 contre lui on est certain qu’il ne pourra jamais resté dans le match et au final il réalise l’exploit. Techniquement et tactiquement ce qu’il a réalisé est prodigieux mais j’ai un vrai doute sur la finale. Si physiquement il a tenu le coup face à Sinner c’est aussi parce qu’il est arrivé avec le réservoir plein. Même s’il va tout faire pour bien récupérer, je ne suis pas certain qu’il arrivera très frais alors que je pense que Carlos sera lui en pleine possession de ses moyens »
Il est vrai que la fraîcheur physique est bien le critère le plus important lors de cette finale.
Après, on se dit aussi que Nole a toujours un match de moins dans les jambes que son adversaire qui a quand même souffert le martyr face à Zverev expliquant même que cela avait été le match le plus éprouvant de sa carrière.
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 13:46