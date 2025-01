Juste avant la fin du match, Nicolas Mahut qui offi­ciait en tant que consul­tant Eurosport sur le match de Nole était vrai­ment impa­tient d’écouter le Serbe s’ex­primer : « J’ai hâte d’en­tendre Novak » expli­quait l’Angevin.

Son voeu fut exaucé quelques minutes plus tard et comme à son habi­tude, le Serbe a déroulé son discours dans un anglais impec­cable. Toujours souriant et jouant avec le public, Nole a d’abord repris les mots drôles d’hier de Medvedev au sujet de l’argent et les filles avant d’ex­pli­quer pour­quoi il était fier d’avoir un nouveau record avec 430 matchs joués en Grand Chelem contre 429 pour Federer.

Novak Djokovic becomes the player with the most Grand Slam Singles matches played in the Open Era.



430 – 𝐃𝐣𝐨𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜



429 – Federer



423 – Serena Williams



Another day, another miles­tone.



🇷🇸 pic.twitter.com/aZAF6hoNBz