L’Open d’Australie a été l’un des événements télévisés les mieux notés de 2020, avec 2,03 millions de personnes ayant regardé la finale masculine entre Novak Djokovic et Dominic Thiem. Nine, la chaine de télé australienne est donc très content du produit mais considère qu’un report comme cela est probable l’oblige à renégocier les droits pour cette édition un peu spéciale. Cela rajoute donc un sujet à la « To Do List » de Craig Tiley le directeur du tournoi qui doit avoir en ce moment des journées plutôt chargées. Le montant de cette rénégocaiton n’est pas connu et n’a pas filtré dans les médias pour le moment. On rappelle que le package des droits tennis de Nine incluait dans le lot, les tournois de Sydney, Melbourne, Brisbane and Hobart.